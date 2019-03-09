مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر اليوم الاحد 10-30-2019 ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.





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زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من اجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لاعوام كثيرة.



