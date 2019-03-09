مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مساء اليوم السبت، مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدني، بحث خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير ...
نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة، اليوم السبت، محاضرة تحت عنوان "التصوف من المنظور العربي الإسلامي" حيث ألقاها الدكتور صبري عبد الحميد أستاذ الفلسفة والتصوف بكلية الآداب بجامعة المنصورة. فيما جاء ذلك ...
انطلق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة، بمدرسة شدوان الثانوية بإدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، بأعداد كثيفة من طلاب الإدارة وإدارات أخرى مجاورة. وأكد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير ...