كوره اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة اليوم ،سيكون متابعو كرة القدم في مصر خصوصا وفي العالم العربي عموما على موعد مع لقاء مهم بين الكونجولي ضمن الجولة الخامسة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا على استاد ملعب الشهداء بقيادة الحكم فيكتور جوميز.





وكان لقاء الذهاب الذي دار على ملعب ستاد برج العرب قد إنتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد حملا توقيع كل من ناصر ماهر وعلي معلول من ركلة جزاء ، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.



