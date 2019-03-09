Kora-Star  مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا

كورة ستار الدستور مباشر بث حي وحصري مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 يتربع النادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة أمام سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، ونقطتين أمام شبية الساورة صاحب المرتبة الثالثة بـ5 نقاط، بينما يقبع فيتا كلوب في ذيل ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات يوم السبت القادم الموافق 9 من شهر مارس الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب - يوتيوب

ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد فوز عريض في سباق الدوري المصري علي بتروجيت بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، أيضاً يمتلك في رصيده 7 نقاط في صدارة مجموعته.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره هي الشبكة الحاصلة على حقوق البث لبطولة وبالتالي يمكن متابعة أحداث المباراة عبر قنواتها تحديدا قناة Bein SPORTS HD1 بعد تفعيل الاشتراك اللازم لتشغيل القنوات.