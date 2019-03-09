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السبت 09/مارس/2019 - 01:26 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم لايف.. كورة ستار الاهلي في دوري أبطال أفريقيا - يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم لايف.. كورة ستار الاهلي في دوري أبطال أفريقيا - يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي
بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب
الدستور - مباريات
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الأخري التي يهتم بها الكثير من الجماهير قبل بداية هذا اللقاء الهام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم
يحرص الكثير من مشجعي النادي الأهلي على مشاهدة مباريات فريقهم في جميع البطولات، كما أن الجميع يترقب نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام فيتا كلوب من أجل حسم التأهل للدور التالي، ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة الغائبة عن النادي منذ سنوات عديدة، وقد نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق فيتا كلوب في الجولة الأولي من دور المجموعات بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم
تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية جميع حقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً في الشرق الأوسط عبر قنواتها المشفرة، وستكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بتعليق الكابتن على محمد علي، بالإضافة لاستويو تحليلي يضم العديد من نجوم التحليل في الوطن العربي.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم
من المقرر أن يكون موعد ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حسب التوقيتات التالية:

18:00 بتوقيت القاهرة
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
20:00 بتوقيت أبوظبي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا
يبحث عدد كبير من الجماهير خلال الساعات الحالية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال الرابط التالي، يمكن لجميع متابعينا التعرف على كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، يعود النادي الأهلي للمنافسات الإفريقية مرة أخري بمواجهة فريق فيتا كلوب اليوم السبت الموافق 9-3-2019 بمواجهة فيتا كلوب في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان، والتي ستحسم بشكل كبير تأهل النادي الأهلي إلي الدور ربع النهائي من البطولة.

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