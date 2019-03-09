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السبت 09/مارس/2019 - 11:38 ص

تردد القنوات الناقلة لمباراة al ahly vs vita club اليوم

تردد القنوات الناقلة
وكالات
dostor.org/2545656

يواجه فريق الأهلي المصري لكرة القدم، فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

تبدأ المباراة؛ اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث عدة قنوات مباراة الأهلي في بطولة أفريقيا اليوم ضد فيتا كلوب:-

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي
تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

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