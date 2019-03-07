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الخميس 07/مارس/2019 - 02:05 م

"إحنا معاكم" تساعد المواطنين في استخراج شهادة "طبيعة استهلاك الكهرباء" للتظلم من إجراءات تنقية بطاقات التموين

مبادرة إحنا معاكم
مبادرة "إحنا معاكم
عمرو خان
dostor.org/2543992

استكمالا لأنشطة مبادرة "إحنا معاكم"، التي دشنتها مؤسسة الدستور، في مطلع يناير 2019، بالتعاون مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة المحور، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وإشراف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقدم المبادرة خدمة جديدة لمساعدة المواطنين في الحصول علي شهادة رسمية -عند اللزوم- من إدارات الكهرباء التابعة لشركات التوزيع علي مستوى الجمهورية للتحقق من حجم الاستهلاك الطبيعي لكل مشترك، يستطيع من خلالها التأكد من أحقيته في التظلم من استبعاده من منظومة الدعم على بطاقات التموين من عدمه.

وقال الصحفي عمرو خان، منسق مبادرة "إحنا معاكم"، أن هذه الشهادة تستخدم ضمن إجراءات التظلم من نتائج منظومة تنقية بطاقات التموين التي تعمل علي تنفيذها وزارة التموين والتجارة الداخلية الآن، بهدف وصول الدعم إلي مستحقيه من المواطنين، إذ جاءت في بعض إجراءات التنقية حذف بعض
المواطنين بسبب تجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء الـ 1000 كيلوات شهريًا كمرحلة أولي.

وأكد «خان» أنه من هذا المنطلق تقدم مبادرة "إحنا معاكم" هذه الخدمة للمواطنين الذين تم استبعادهم بناء على المحدادت التي ذكرتها وزارة التموين، وعلي من يرغب في الحصول علي شهادة بحجم الاستهلاك الشهري من إدارات الكهرباء، ارسال صورة فاتورة الكهرباء وقراءة العداد وشكواه عبر موقع التواصل الاجتماعى "وتس آب"،علي رقم 01064403365.

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