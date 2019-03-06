القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
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يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:32 م

(الريدز و بس اس جي ) بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين

(الريدز و بس اس جي ) بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يلا شوت .. كورة لايف .. كورة اون لاين

(الريدز و بس اس جي
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بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أونلاين يلا شوت Yalla shoot الاسطورة | يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2019 في إطار مباريات إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019، حيث تنتظر الجماهير مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف في واحدة من أقوي المباريات لهذا الموسم.

كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا | نجح باريس سان جيرمان في تحقيق فوز كبير على مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد معقل الفريق الإنجليزي ووسط جماهيره خلال مباراة الذهاب بدور 16 بدوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين دون رد في مباراة سيطر فيها النادي الفرنسي على مجريات اللقاء بشكل كبير.

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كورة اون لاين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر bein Sport HD 1 | يسعي نادي مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره اليوم، وتحقيق فوز مهم على فريق باريس سان جيرمان، وحسم التأهل للدور التالي من البطولة، وهو الأمر الذي سيحاول الفريق الفرنسي تجنبه من خلال خوض مباراة قوية.

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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت
بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد كورة ستار، وستنطلق أحداث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مباشر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب حديقة الأمراء.

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