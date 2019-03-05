لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستسافر إلى الكونغو الديموقراطية لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فيتا كلوب يوم السبت لحساب الجولة الخماسة من دوري المجموعات بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.
الدفاع: محمد هاني واحمد فتحي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.
الوسط: إسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد.
وسط الهجوم: ناصر ماهر وحسين الشحات، ورمضان صبحي وأحمد حمودي.
الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 6 نقاط وشبيبة الساورة في المركز الثالث 5 نقاط وفيتا كلوب رابعا برصيد 4 نقاط.