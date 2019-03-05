القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
رياضة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:48 م

لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب

لاسارتى
لاسارتى
أ ش أ
dostor.org/2541299

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستسافر إلى الكونغو الديموقراطية لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فيتا كلوب يوم السبت لحساب الجولة الخماسة من دوري المجموعات بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: محمد هاني واحمد فتحي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: إسلام محارب وعمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد.

وسط الهجوم: ناصر ماهر وحسين الشحات، ورمضان صبحي وأحمد حمودي.

الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 6 نقاط وشبيبة الساورة في المركز الثالث 5 نقاط وفيتا كلوب رابعا برصيد 4 نقاط.

موضوعات متعلقة

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة الأهلي سيمبا بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر لحظة بلحظة بدون تقطيع في دوري الابطال

شاهد الآن مباراة الاهلي يلا live مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر مباراة الاهلي اليوم امام سيمبا

بث مباشر الأسطورة.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا

اقرأ أيضًا
منذ يومين

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ اسبوع

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

براءة 21 موظفًا في "رشوة حاويات ميناء بورسعيد"

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 20

"مدبولي" يكلف بوضع تصور لتطوير الصحف القومية

"تنمية المشروعات" يحصل على جائزة الأمم المتحدة في "المساواة بين الجنسين"

ads
الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

بدء إعادة محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

"الحكومة" توضح حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب

لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يحظى باهتمام الصحف الفرنسية

الأهلي يواصل استعداداته لمباراة فيتا كلوب الكونغولي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث البحيرة

بدء إعادة محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

"الحكومة" توضح حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة

ads
كشكول

بالصور.. "بيطري المنيا" تنظم أول حفل تنصيب لاتحاد طلاب الكلية

بالصور.. "نوعية المنيا" تعقد ندوة تعريفية عن محو الأمية لطلابها

آمنة نصير: انضمام المرأة لـ"كبار العلماء" يجب أن يكون تلقائياً

"الوزراء" يكشف حقيقة نقص المستلزمات الطبية بالقصر العينى

"عبد الغفار" يستعرض تقرير الملتقى الأدبى الثانى للجامعات بجنوب الوادى

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

سلطنة عُمان تستضيف المعرض الدولي الثاني للصناعات الحرفية

"صندوق الطبيعة": ميثاق أممي لمكافحة القمامة البلاستيكية بالبحار

"تاتو" المحبين بعد الانفصال (صور)

مباريات
الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎