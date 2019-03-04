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الإثنين 04/مارس/2019 - 09:14 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2539415

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، الصوم الكبير لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

الصوم الكبير عبارة عن 3 مراحل، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع إما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام، وكان في بداية العصر الرسولي صوما قائما بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

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