علي غديري يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية

قدم الجنرال علي غديري الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري الأعلى بوصفه مرشحا مستقلا.



وقال غديري - في تصريحات له عقب تقديم أوراقه -: "خرجت الآن من مكتب رئيس المجلس الدستوري الأعلى بعد ما قمت بكل الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بالترشح للرئاسة"..كاشفا أنه استطاع جمع ضعف عدد التوقيعات التي ينص عليها قانون الانتخابات واللازمة للترشح للرئاسة، وأنه استطاع جمعها من 36 ولاية.



ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.



وأضاف غديري:"أقول للشعب الجزائري إنك شعب عظيم وأقدم له الشكر لأنني لا أنتمي إلى أي حزب ولا يقف ورائي أية جهة فقطا أنا خاطبت الشعب فاستجاب لي واستطاع تجاوز عدة صعوبات".



وتابع: "الشعب الجزائري شعب عظيم ومسالم ومتحضر وأعطى درسا للجميع في هذا الأمر، وأقول له كما هزمت الاستعمار في ثورة نوفمبر سنبني الجمهورية الثانية".