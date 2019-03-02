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السبت 02/مارس/2019 - 05:31 م

يوتيوب يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر اليوم yalla shoot كورة يوتيوب أونلاين| الاسماعيلي ضد شباب الجزائري

يوتيوب يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر اليوم yalla shoot كورة يوتيوب أونلاين| الاسماعيلي ضد شباب الجزائري

مشاهدة مباراة الاسماعيلي
مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر
الدستور مباشر
dostor.org/2537490

يترقب جماهير الإسماعيلي مباراتهم أمام شباب قسنطينة الجزائري والتي سنقلها الدستور لايف في قالب بث مباشر مواجهة مرتقبة من الجماهير العربية نظراً لحساسية موقف الفريقين بجدول الترتيب، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد قسنطينة مباشرة أون لاين كورة ستار لايف قبل بداية اللقاء بجودة عالية دون أدنى تقطيع.


نرصد لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر في رابع مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي الجزائري نظيره المصري مساء اليوم السبت الثاني من شهر مارس 2019 على ملعب الشهيد حملاوي الذي يتسع إلى حوالي 30 ألأف مُتفرج، 

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة الجزائري بث مباشر اليوم 2-3-2019 في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 7 بالتعليق العربي للمعلق محمد الكواليني، حيث انتهت مواجهة الذهاب بينهم بالإسماعيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسطنطينة في مباراة نارية يدخل الإسماعيلي بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مع طلائع الجيش بالدوري ويحتل ثامن ترتيب البطولة المحلية مشاهدة مباراة الإسماعيلي على بي ان سبورت.

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر اليوم yalla shoot كورة يوتيوب أونلاين| الاسماعيلي ضد شباب الجزائري بدوري الأبطال الشوط الأول

قبل مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة مباشر يلا شوت، يتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه شباب قسنطينة بنفس الرصيد، فيما يحتل الإفريقي التونسي المركز الثالث بعدما جمع أربع نقاط، فيما يقبع الاسماعيلي في قاع المجموعة بنقطة وحيدة.

رابط مشاهدة الاسماعيلي وقسنطينة يلا شوت
تابعونا بشكل مستمر وسوف نضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة.

يُذكر إن المواجهة الأخيرة التي جمعت الإسماعيلي بالأندية الجزائرية على ملاعبهم كانت في عام 2013، عندما تقابل مع اتحاد العاصمة بنصف نهائي كأس الاتحاد العربي، وكان التعادل السلبي هو الحاسم حينها.

وأثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، شدد سيدومير يانفيسكي المدير الفني للاسماعيلي على ضرورة تحقيق الفوز على شباب قسنطينة للحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية من البطولة الافريقية.

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بدون تقطيع وبصورة HD.. بث مباشرة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري

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يوتيوب – بث مباشر مباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة لايف

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