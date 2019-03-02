كورة اون لاين| بث مباشر مباراة برشلونة و ريال مدريد ديربي اسبانيه livehd7 | yalla shoot

يحل فريق برشلونة المدجج بالنجوم والأسماء الكبيرة ضيفا على ريال مدريد في قمة كروية كبيرة في الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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مباراة برشلونة وريال مدريد تشاهدونها السبت في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.





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يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني عندما ينزل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية.









موعد مباراة برشلونة وريال مدريد





كورة اون لاين| بث مباراة برشلونة و ريال مدريد ديربي اسبانيه livehd7 | yalla shoot









مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر، تشاهدونها يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.









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كورة اون لاين| بث مباراة برشلونة و ريال مدريد ديربي اسبانيه livehd7 | yalla shoot









تشاهدون مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD3 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.