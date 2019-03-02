القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مباريات
السبت 02/مارس/2019 - 12:54 م

مباريات الدورى الاسبانى| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد (الكلاسيكو الان)

مباريات الدورى الاسبانى|
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Real Madrid vs Barcelona LIVE El Clasico  اليوم السبت 2/3/2019 | الدورى الاسباني

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بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت كورة ستار متابعي الرياضة العالمية لاسيما الاسطورة koralive كرة القدم على موعد مع مباراة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر real madrid vs barcelona اليوم السبت حين يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة على معقل الملكي الريال santiago bernabeu الذي يتسع لما يزيد عن 80 ألف مشجع.

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