المبعوث الأممى يخير الليبيون إما «أسر» أو «بناء» دولتهم

وجّه المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة كلمة لكل الليبيين، قال فيها: "إخوتي الليبيين! لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم: فإما تحتكمون للعقل أو للغريزة، وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي أو تبنون معًا مستقبلًا زاهرًا لأولادكم".



وأشار "سلامة" في تغريدته التي كتبها على "تويتر" صباح اليوم إلى أن ليبيا يجب أن تكون واحدة لمصلحة الجميع فيها، مُعبّرا بقوله: "وإما تلهيكم الصغائر او تنقذون وطنكم من كبوته، وإما تفرقكم الفئوية او يضمكم الوطن الواحد الوسيع لجميعكم".



وتأتي هذه التغريدة كأول مشاركة سلامة في الشأن السياسي الليبي عقب اجتماع أبوظبي الذي رعاه بين كل من قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس الرئاسي فائز السراج.

