تزايد فرص انتقال فيرنر لبايرن ميونخ تتصدر عناوين صحف ألمانيا

تناولت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة العديد من القضايا، وتصدرها تزايد احتمالات انتقال المهاجم تيمو فيرنر لاعب لايبزج لبايرن ميونخ، وإمكانية أن يطيح في هذه الحالة بتوماس مولر من التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.



وخرجت صحيفة "أبيندتسايتونج" بعنوان "فيرنر يأتي.. مولر يرحل"، في إشارة إلى إمكانية رحيل توماس مولر عن بايرن ميونخ، حال التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.



أما صحيفة "فاز"، فصدرت بعنوان يقول "ستيفان رويتر يثق في تتويج بوروسيا دورتموند"؛ بإبراز تصريحات لاعب أسود الفيستيفال السابق، الذي أكد ثقته في فوز الفريق بلقب البوندسليجا.



وتناولت صحيفة "فيستفاليش روندشاو" نفس الموضوع، بإبراز تصريحات رويتر عن توقعاته لتتويج بوروسيا دورتموند.