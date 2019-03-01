الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء بتروجيت فى الدورى

وصل الفريق الأول لكرة القدم فـى النادي الأهلي؛ تدريباته، صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجيت الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.



وعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجيت المقرر لها مساء الإثنين المقبل في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.



وواصل حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الفريق، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني نجيب من الإصابة في ركبته، وقد خاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم، أعقبتها تدريبات الجرى حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.



وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، وذلك في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.



وكان وليد سليمان قد قطع خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغاب عمرو السولية، لاعب الفريق، عن مران الفريق الجماعي بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.



من ناحية أخرى عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عمرو جمال، مهاجم الفريق، للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.



وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.