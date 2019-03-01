القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
رياضة
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:01 م

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء بتروجيت فى الدورى

الأهلى يواصل تدريباته
أ ش أ
dostor.org/2536154

وصل الفريق الأول لكرة القدم فـى النادي الأهلي؛ تدريباته، صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجيت الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجيت المقرر لها مساء الإثنين المقبل في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

وواصل حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الفريق، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني نجيب من الإصابة في ركبته، وقد خاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم، أعقبتها تدريبات الجرى حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، وذلك في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان وليد سليمان قد قطع خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وغاب عمرو السولية، لاعب الفريق، عن مران الفريق الجماعي بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

من ناحية أخرى عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عمرو جمال، مهاجم الفريق، للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

منذ أقل من شهر

توابع التعادل الإفريقى فى الزمالك: جروس على كف عفريت.. ومعاقبة كهربا وأوباما

الآن

سول تجدد التزامها بمشروعاتها الاقتصادية بعد فشل قمة "هانوي"

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة

اليوم.. حفل محمد منير بحديقة الأسرة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

رياضة

التفاصيل الجديدة لسقوط طائرة "سالا" أبرز عناوين الصحف الإنجليزية

تزايد فرص انتقال فيرنر لبايرن ميونخ تتصدر عناوين صحف ألمانيا

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء بتروجيت فى الدورى

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

أحمد عادل ينال الماجيستر بدرجة ممتاز في التاريخ الإسلامي

مصادر بالتعليم: أزمة بالإدارات نتيجة شرط القيد العائلي من الدرجة الرابعة

التعليم العالى يعتمد نتيجة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2018/2019

"عبد الغفّار" يستقبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني

أماني الشريف: رد فعل مُعلم الإسكندرية ضد الطالب "طبيعي"

الأمصار

الأردن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا

منافس نتنياهو: الجلوس معه فى حكومة ليس خيارا مطروحا بسبب الفساد

النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في حادث القطار

33 رحلة جوية روسية تغير مسارها بسبب النزاع بين الهند وباكستان

الرئيس الفلسطيني: نناشد الهند وباكستان احتواء الأزمة وعدم التصعيد

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

"لف وارجع تاني".. السوشيال ميديا تسخر من الإخواني معتز مطر

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

مباريات
الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎