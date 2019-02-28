تجديد حبس 5 مسئولين بشركتين تقاضوا رشوة نصف مليون جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف العامرية أول، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، تجديد حبس 5 مسئولين بالإدارة العليا بشركتين للمشروعات البترولية والاتصالات، بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستغلال نفوذهم ووظائفهم، وتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه من مقاولان على سبيل الرشوة.



وصدر القرار بعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة، وعبد المنعم حسين.



كانت قد وردت معلومات سرية لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بقيام 5 مسئولين بالإدارة العليا لشركتي مواد بترولية واتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليهم وبحيازتهم مبلغ 500 ألف جنيه، تقاضوه من مقاولان صاحبي إحدى شركات التوريد العمومية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد واستلام عدد من المشروعات وصرف قيمتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.