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الخميس 28/فبراير/2019 - 08:24 م

اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ
dostor.org/2535833

اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل أفيحاي مندلبليط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مندلبليط قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.
أما الملف 4000، فتم اتهام نتنياهو بتلقي الرشوة، وهذا الملف متعلق بصفقة بين نتنياهو ومدير شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" وهو أيضا مالك موقع "واللا" الإخباري الإلكتروني، وفيها حصل مالك الموقع على امتيازات مقابل تغطية منحازة وإيجابية لنتنياهو، وسينشر المستشار القضائي للحكومة خلاصة التحقيقات وتهم الفساد الموجهة لنتنياهو في الساعات القادمة بعد نحو سنتين من التحقيقات.
وفي أول رد فعل وصف حزب الليكود الحاكم قرار مندلبليط بأنه "ملاحقة سياسية"، فيما أعلن نتنياهو أنه سيعلّق على القرار الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
ويتوقع أن تكون لقرارات المستشار القضائي ثقل على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في إسرائيل بعد شهر ونصف.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قطع زيارته يوم أمس في موسكو وعاد لإسرائيل على ضوء استعداد مندلبليط تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو.
ويأتي إعلان مندلبليت قبل 40 يومًا على انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل المقبل، التي يواجه فيها نتنياهو تحديا صعبا حيث يتصدر تحالف "كاحول لافان" بقيادة بيني جانتس ويائير لبيد، استطلاعات الرأي متقدمًا على الليكود.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت اليوم التماسا تقدم به حزب "الليكود" لمنع الإعلان حول ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.
وردا على الالتماس، قالت وزارة العدل إنه لا يوجد هناك أي سبب قانوني يمنع نشر القرار، وأضافت أن النائب العام خطط دائما للإعلان عن قراره "فور استكماله العمل على القضايا".

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