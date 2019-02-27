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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 06:52 م

يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر yallakora

يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر yallakora

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534410

يلتقي ليفربول في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بفريق واتفورد في مباراة مصيرية بالنسبة للريدز للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول على ملعب الانفيلد فريق واتفورد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 28 بالدوري الإنجليزي.

 

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2018/2019

يعتلي ليفربول صدارة مسابقة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، وفقد الريدز 6 نقاط في أخر أربع مباريات بثلاث تعادلات.

ويخوض المحترف المصري محمد صلاح مباراته الرابعة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وتُقام المباراة في ملعب الأنفيلد وذلك في الجولة الثامنة والعشرون.

 

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

تنطلق هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد والمُعلق

تُذاع مباراة ليفربول وواتفورد عبر قناة bein sports hd4 بصوت المُعلق "خالد الحدي".

 

تشكيل ليفربول ضد واتفورد

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان ديك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر.

خط الهجوم: شاكيري، ماني، محمد صلاح.


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