مركز "الأزهر للفتوى الإلكترونية" ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمزيدٍ من الحزن والأسى والرضا بقضاء الله تعالى ضحايا حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.



وأضاف في بيان له: نحتسب من انتقَل منهم إلى رحمة الله تعالى شهيدًا، والحديث الشريف يؤكد ذلك؛ حيثُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وعَدَّ منها: «وَصَاحِبُ الحَرِيقِ شَهِيدٌ» أخرجه أبو داود.



وقال العالمي للفتوي الإلكترونية: نحن نضرعُ إلى الله تعالى مع جموع الشعب المصريِّ بقلوبٍ مخلصةٍ أن يتغمَّدَ الشهداءَ بواسعِ رحمته، وأن يشفيَ المصابين منهم، وأن يُلهِم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصرَ وأهلها من كلِّ سوء.