بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد كووورة مباراة برشلونة وريال مدريد – kooora

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.





ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 10 مساءً.





وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يأمل الفريق الملكي لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، من أجل توجيه ضربة قاسية لأحد أهم الخصوم، بينما يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.



