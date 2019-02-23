عبد الرحمن رشاد: الإذاعة المصرية مازالت بها خلايا إخوانية نائمة

قال الإذاعي الكبير عبد الرحمن رشاد، إنه خلال عام 2012 تم تلغيم مبنى الإذاعة والتليفزيون بالعديد من الخلايا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه عندما تولى رئاسة الإذاعة كانت مهمته الرئيسية هي الحفاظ على هذه الإذاعة وستوديوهاتها.

وأوضح رشاد في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك عناصر تحاول إمساك العصا من المنتصف دائما ولا تظهر توجهاتها، لافتا إلى أن الإذاعة المصرية مازالت بها خلايا نائمة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ولكنهم في حالة سكون، وليس لهم أي تأثير، فهم في النهاية مصريون، وسواء كانوا يؤدون عملهم برضا أم بضجر، فلا يمكن أن نفتش على ضمائر الناس.

وتابع أنه عندما تولى رئاسة الإذاعة، التقى العاملين في إذاعة القرآن الكريم، وأكدت لهم أن أي زميل سيكون مؤيدا للجماعة الإرهابية لن يكون له أي تواجد أمام ميكرفون الإذاعة، وبالفعل عزلت 8 أشخاص منهم، أحهدم في السجن حاليا.