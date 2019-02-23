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السبت 23/فبراير/2019 - 02:47 م

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | رابط مباشر برشلونة ضد اشبيلية كورة اون لاين لايف بلس | الاسطورة

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | رابط مباشر برشلونة ضد اشبيلية كورة اون لاين لايف بلس | الاسطورة

مباراة برشلونة واشبيلية
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مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | رابط مباشر برشلونة ضد اشبيلية كورة اون لاين لايف بلس | الاسطورة
يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 25 من الليجا.
ويدخل برشلونة المباراة من أجل الانتصار على اشبيلية في لقاء صعب للغاية، والابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد، خاصةً وأن الفريق الكتالوني لا يمر بأوقات طيبة.

ورغم الفوز على بلد الوليد في المباراة الماضية بعد تعادلين متتاليين، إلا ان برشلونة تعادل أوروبياً أمام ليون في ملعب الأضواء بفرنسا.



وستقام المباراة تقام في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد.
القناة الناقلة ومعلق مباراة:

ستُنقل المباراة على قناة "Bein Sports HD3" القطرية

وسيعلق على اللقاء المصري علي محمد علي


 
التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: تيرشتيجن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال

الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي

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