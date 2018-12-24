خاص.. بشرى تهاجم محمد رمضان بـ"كوبرا"

تستعد الفنانة بشرى لطرح أغنية جديدة بعنوان "كوبرا"، حيث انتهت من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية بعد عدة أشهر من الاتفاق عليها في سرية تامة.



وعلمت "الدستور" من مصادر مقربة أن بشرى تعمدت توجيه رسالة إلى الفنان محمد رمضان، حيث استعانت في الكليب بـ"أسد" حقيقي، ولكن تم تخديره طوال مشاهد الكليب بالاستعانة بخبير تخدير، وبلغت التكلفة الإجمالية له 25 ألف جنيع، بينما بلغت التكلفة الأجمالية لتصوير الفيديو كليب ما يقرب من مليون جنيه.



وأضافت "المصادر" أن بداية الأغنية ستكون عبارة عن جزء هندي بصوت مهندس الصوت إسلام غلاب، كما أن "بشرى" استعانت في كلمات الأغنية ببعض من كلمات أغنية "أنا الملك" لمحمد رمضان.



وقالت "بشرى"، في تصريح لـ "الدستور"، إن الأغنية موجهه لمن ينسب لنفسة صفة ليست به، مردفة: "عشان آخرها متر فـ متر قماش".



و"كوبرا" كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، ومن إخراج وليد عطية، وإنتاج شركة "جيميني ميديا"، وهندسة صوت إسلام غلاّب.