القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:58 ص

موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلى
موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى والقنوات الناقلة
وكالات
dostor.org/2444861

يلتقي في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، فريق الإسماعيلي مع القطن الكاميروني، على ملعب الجيش بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مسئولو نادى القطن الكاميروني قرروا نقل مباراة فريقهم ضد الدراويش إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" بدلًا من ملعب مدينة جاروا الذي سيشهد بعض الإصلاحات ثم قرروا نقل اللقاء إلى ملعب الجيش الذى يتسع لـ5 آلاف متفرج.

وحصلت قناة "ON Sport" على حقوق إذاعة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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