بالصور.. عقد قران ابنة نادية مصطفى بتواجد هانى شاكر

نشرت الفنانة نادية مصطفى، عدة صور من حفل زفاف ابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".



وعلقت "نادية" على الصور، قائلة: "عقبال كل البنات يارب النهاردة كان كتب كتاب وزفاف بنتى فيروز وكان فى مسجد الشرطة وأتمنيت تكونوا كلكوا معايا؛ لأن عارفة أنكوا هتفرحولى من قلبكوا بس معلش أنا عارفة أن قلبكوا دايمًا معايا ودعاؤكم ليا دايمًا محاوطنى".



وأضافت: "بشكر كل حبايبى اللى نورونى أخى وأختى وحبايبى الفنان هانى شاكر وشقيقة روحى زوجته نهلة توفيق، ومن مجلس إدارة النقابة د. رضا رجب ود. عاطف إمام والفنان أحمد رمضان ومنصور هندى والمستشار القانونى علاء عامر والسيدة حرمه والفنانة منى عبد الغنى والفنانة فاطمه عيد وزوجها اللواء شفيق الشايب والفنان سهيل يزبك".



وتابعت: "وبشكر معالى وزير الداخلية السابق حسن الألفى والسيدة حرمه وأحمد مشهور وحرمه والغالية عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار وحبيبتى غادة فهمى وحبيبتى السيدة تهانى البرتقالى وابنتها جيجى وكل اللى موجودين حبايبى".



واختتمت: "واللى عايزة أشكرهم وكنت أتمنى يكونوا موجودين المبدع هانى بحيرى، فستانى كان يجنن بشهادة الجميع، وتسلم إيدك يا غالى وربنا مايحرمنى منك، والماكييرة رشا خلف وشكرًا كمان لرقى لمسات التسريحات لطارق الطحان، وبشكر كمان مجوهرات عريان فهيم وبنته".