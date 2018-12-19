غياب وليد سليمان عن لقاء الأهلي وجيما الإثيوبي

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب وليد سليمان لاعب الفريق، عن مباراة الأهلي القادمة أمام فريق جيما الإثيوبي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.



ويسافر الأهلي إلى إثيوبيا غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق جيما الأحد المقبل، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد يوسف، في تصريحات الأربعاء، إن وليد سليمان يعاني من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم، وهو ما سيحرمه من السفر مع بعثة الفريق إلى إثيوبيا.



كان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على جيما الإثيوبي ذهابا بهدفين نظيفين، سجلهما ناصر ماهر ومروان محسن، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.