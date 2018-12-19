ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم Real Madrid
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم Real Madrid
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم Real Madrid
يبدأ نادي ريال مدريد الإسباني رحلة الحفاظ على كأس العالم للأندية المتوج بها فى آخر نسختين، عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء مع كاشيما أنتلرز الياباني بملعب "مدينة زايد الرياضية"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر المسابقة المقامة حاليًا في الإمارات.