"قوى عاملة المنوفية" تنظم لجنة للكشف عن فيروس سى (صور)

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، تحت إشراف عفيفي محمد عفيفي وكيل الوزارة ـ مدير المديرية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية، تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل الوزارة – مدير المديرية، لجنة ضمن حملة 100 مليون صحة، بمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للكشف الطبي لاكتشاف فيروس سي والأمراض غير السارية، لموظفي مديرية القوى العاملة والمترددين عليها.



وبدأت اللجنة عملها اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غد الخميس، وذلك بمقر ديوان عام مديرية القوى العاملة بشبين الكوم، حيث تقوم اللجنة بتقديم خدمات للمترددين عليها بالمجان، مثل "التوعية الصحية للمواطنين، تحليل فيروس سي، تحليل لمرض السكر، قياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن لتحديد كتلة الجسم".

