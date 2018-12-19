توقعات بارتفاع استثمارات تكرير النفط والغاز الطبيعي بالخليج إلى 200 مليار دولار

قال تقرير صدر في دبي اليوم الأربعاء إن "دول الخليج تشهد استثمارات كبيرة في قطاع تكرير النفط والغاز الطبيعي ستصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025".



وأضاف التقرير أن حصة شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت نموا في العام الحالي لتصل إلى 7.57 مليار دولار، مقارنة بعام 2017 الذي سجل 7.45 مليار دولار.



وتستعد إمارة دبي لتنظيم معرض "عرب بلاست"، الذي يعد أكبر معرض عربي متخصص في صناعة البلاستيك، الشهر المقبل.



وأصدرت اللجنة المنظمة للمعرض تقريرا، أفادت فيه بأن استهلاك الكيماويات سينمو بحدود 60 % ليصل إلى مليار طن بحلول العام 2050، وتبلغ حصة الخليج 12 %.



وقال ساتيش كانا المدير العام لشركة الفجر المنظمة لمعرض "عرب بلاست 2019": تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا هاما في تلبية الاحتياجات العالمية للبلاستيك والبتروكيماويات، الأمر الذي يعزز من متانة ونمو هذا القطاع في الخليج.



وأضاف: "ستشهد دول الخليج استثمارات كبيرة في قطاع تكرير النفط والغاز الطبيعي من خلال استثمارات جديدة خلال الأعوام المقبلة".



وأعلن أن الدورة الجديدة من المعرض ستقام خلال الفترة ما بين الخامس إلى الثامن من يناير المقبل في مركز دبيالدولي للمؤتمرات والمعارض، مشيرا إلى تواجد شركات كبرى في الحدث، من بينها شركات من السعودية والنمسا والإمارات وعمان.



وأوضح أن المعرض ستشارك فيه شركة "بروج"، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إحدى أكبر شركات النفط والغاز على مستوى العالم، وشركة بورياليس النمساوية التي تنتج 4.5 مليون طن من محاليل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين سنويًا للتعبئة والتغليف والبنية التحتية وتطبيقات الطاقة والتنقل والزراعة والرعاية الصحية.



كما تشارك في المعرض شركة "تصنيع" وهي أول شركة صناعية سعودية مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وتعد من أكبر المنتجين الدوليين لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، إلى جانب شركة "أوربك"، وهي شركة مملوكة من قبل حكومة سلطنة عُمان وشركة النفط العمانية، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات في السلطنة ومن أسرع شركات النفط نموًا في الشرق الأوسط.