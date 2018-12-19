ضبط عاطل بحوزته 450 جرام حشيش بحلوان

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة القسم.



كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد باتجار "م. ع" 30 سنة، عاطل، في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم باستصدار إذن من النيابة وإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 450 جرامًا.



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.