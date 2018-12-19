تشريح جثة الطفلة الثانية في واقعة تسميم أم لأطفالها بالشرابية

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، بتشريح جثة الطفلة الثانية في واقعة تسميم أم لأطفالها بالشرابية، وكلفت النيابة بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وقررت تسليم الجثة لوالدها وصرحت بدفنها.



كانت النيابة قررت إيداع ربة منزل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير حول حالتها الصحية والنفسية، في اتهامها بوضع "سم فئران" في الطعام لطفلتيها بالشرابية.



وأقرت المتهمة خلال التحقيقات التي أشرف عليها حاتم فاضل، المحامي العام الأول، بوضع "سم فئران" لطفلتيها في الطعام، حيث أعدت "بطاطس" طعاما ووضعت السم بها وأطعمتهما، وتبين من التحقيقات أن المتهمة غير مدركة لتصرفاتها.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى بلاغًا من "عمرو. م" 35 سنة، عامل بمحل، يفيد بتلقيه مكالمة من زوجته "مريم. م" تخبره أنها تخلصت من طفلتيهما، وبالانتقال والفحص تبين وضع الأم سم فئران للطفلتين، الأولى تبلغ من العمر عامًا والثانية عامين ونصف، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.