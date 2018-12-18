كواليس اجتماع "جروس" بلاعبي الزمالك

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كريستيان جروس، اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز على الفوز في لقاء الإياب أمام القطن التشادي بمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.



وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الزمالك في بعض الأمور الفنية قبيل انطلاق تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء ثم خصص جانبا من التدريبات التأهيلية القوية للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.



وحضر محلل الأداء والتأهيل بالفريق، كولي أدو، هذه التدريبات للوقوف على الوحدات التحليلية للاعبي الزمالك من أجل رفع معدل تطوير الأداء في الفترة القادمة.



وعقب ذلك قسم جروس لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات في المران كل منها تؤدي جانبا تكتكيا معينا تحت إشرافه حيث يسعى لمعالجة بعض الأمور الفنية وكذلك تنفيذ بعض الجمل التكتكية استعدادا للفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، يؤدي صانع ألعاب الفريق، أيمن حفني، برنامجا تأهيليا وعلاجيا في صالة الألعاب الرياضية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعب من أجل للتعافي من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي في لقاء العودة بدور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية الأحد القادم بعد الفوز في لقاء الذهاب بسبعة أهداف نظيفة.