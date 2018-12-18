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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:41 م

افتتاح سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد.. 23 ديسمبر

افتتاح سوق الأسماك
أ ش أ
dostor.org/2440766

أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، افتتاح سوق الأسماك الحضاري الجديد في 23 ديسمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي "عيد النصر"، موجها القيادات التنفيذية بسرعة إنهاء الأعمال بمحيط السوق والتي بلغت مراحل متقدمة تتخطى 90% لإطلاق نشاطه الفعلي في الموعد المحدد.

وأوضح محافظ بورسعيد -خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء لمتابعة الترتيبات النهائية استعدادا لافتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة القنال الداخلي بحي العرب- أن سوق الأسماك الجديد يعد نموذجا حضاريا يضاهي كبرى الأسواق في مصر والعالم العربي، ونقلة كبيرة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطن والعاملين في هذا المجال.
كما تفقد الغضبان سوق البازار ببورسعيد، حيث شدد على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتسهيل الحركة بالسوق ومساعدة الزبائن والباعة على السواء.
يذكر أن سوق السمك الحضاري يقام على مساحة 16 ألفا و550 مترا مربعا، ويضم 82 محلا قطاعيا بمساحة 20 مترا، و104 محلات "سريحة " بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترا، ومطعمين على مساحة 100 متر، ومبنى إداريا بمساحة 720 مترا، كما يضم عدة أفران لشواء الأسماك ومحال لتنظيفها، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى 6 مناطق انتظار أمام جميع مداخل السوق، فضلا عن أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

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