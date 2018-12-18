القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
مصر
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:42 م

"التخطيط" تحذر من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية على مصر

هاله السعيد
هاله السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2440750

حذرت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من تداعيات السياسات الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات وما يمكن أن يترتب عليها من اندلاع حرب تجارية على وقع الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

وشددت التخطيط، علي ضرورة تقييم الأثر الاقتصادي لاتفاقيات التجارة الحرة مع العالم الخارجي بصورة متكاملة تضع في اعتبارها المكاسب والأعباء، مع تفعيل العلاقات الاقتصادية مع العالم لمصلحة تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وذلك عن طريق تسهيل الاستثمارات العربية بما في ذلك تسهيل تسجيل الشركات.

وأكدت أهمية العمل علي رفع تنافسية الصادرات المصرية من خلال التركيز على السعر والجودة، وتخفيف جميع الأعباء المحملة على العمليات الإنتاجية وعلى الخدمات المرتبطة بالإنتاج والتصدير وعدم التعويل كثيرًا على تخفيض قيمة العملة، وتطبيق رقابة صارمة على مواصفات الصادرات المصرية حتى لا تكون المواصفات في بعض الأحيان ذريعة لفرض قيود علي هذه الصادرات والإضرار بسمعة الإنتاج المصري، مع إعادة النظر في منظومة إتفاقيات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين في ضوء ما حققته من نتائج، وتحديد الأولويات في هذا المجال.

وأضافت، أن تزايد السياسات التجارية الحمائية في إطار المعاملة بالمثل سيؤثر سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الإضرار بمسيرة تحرير التجارة على المستوى متعدد الأطراف، كما أن الأمر من شأنه رفع تكاليف إنتاج السلع والخدمات ورفع معدلات التضخم والأسعار العالمية ومن ثم التأثير على مستويات المعيشة والرفاهية في العالم.

وأوضحت أنه من بين الآثار المحتملة للسياسات التجارية الحمائية على الاقتصاد المصري، تتضمن رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج ورفع الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادة الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق العالمية بسبب سياسات تقييد التجارة وارتفاع أسعار الصادرات، وبالتالي ضعف معدلات النمو بسبب ضعف دور القطاع الخارجي في تحقيق النمو.

وحذرت من انعكاس تلك السياسات الحمائية على تعزيز نسب السيطرة للمتحكرين في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، ومن ثم معدلات الربحية المقارنة، لكنه في الوقت نفسه سيشجع الإنتاج المحلي الذي يعتمد علي مدخلات محلية وتوفير فرص عمل في الأجل القصير.

ولفتت إلى أن تخفيض الروتين المرتبط بالتجارة عبر الحدود يقلل بشكل كبير من تكاليف التجارة ويعزز القدرة التنافسية للصادرات، حيث تقدر متنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التنفيذ الكامل لاتفاق تسير التجارة التابع لمنظمة التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية سيخفض التكاليف التجارية بنسبة 14% في البلدان النامية وكذلك البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

وأضافت أنه لا يمكن التعويل علي السياسات الحمائية في الأجل الطويل لتنمية الصناعة وحماية الإنتاج المحلي يمكن أن تكون سياسات مؤقته، لافته إلى أن السياسات الحمائية يمكن أن تضر تنافسية الصناعات المحلية في الأجل الطويل، لأن الصناعات تتطور إذا تعرضت للمنافسة وعملت في مناخ تنافسي، وأن التخفيض المتعمد لقيمة العملة المحلية ليس حلًا فعالًا في جميع الأحوال لتنمية الصادرات وترشيد الواردات "خاصة إذا كان أغلب الواردات سلعًا غذائية ومستلزمات إنتاج تدخل في الصادرات".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ 3 أيام

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

ظهير أيسر المصرية للاتصالات يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

"واشنطن بوست": مظاهرات أوروبا تلقي بظلال قاتمة

أهم رسائل "السيسى" من المنتدى الإفريقى الأوروبى بـ فيينا

ads
الأكثر قراءة

مطار الغردقة يستقبل أول طائرة فنلندية بعد غياب 6 سنوات (فيديو)

"مختل".. القصة الكاملة لـ"متحرش الدمرداش"

"البدوي" يعلن مقاضاة جريدة الوفد وتقديم شكوى لـ"الأعلى للإعلام"

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

مطار الغردقة يستقبل أول طائرة فنلندية بعد غياب 6 سنوات (فيديو)

"مختل".. القصة الكاملة لـ"متحرش الدمرداش"

"البدوي" يعلن مقاضاة جريدة الوفد وتقديم شكوى لـ"الأعلى للإعلام"

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

كشكول

قطاع "التعليم" يوجه بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال الامتحانات

جامعة النيل تعقد ثالث ورش عمل للمعلوماتية الحيوية.. 23 ديسمبر

"فلسفة الصورة وصورة الفلسفة" بآداب القاهرة.. 20 ديسمبر

على خليل يتفقد معاهد الغردقة الأزهرية

"مستند".. مدرسة تضرب بقرار الوزير عرض الحائط وتبدأ الأجازة 9يناير

الأمصار

بعد إعلانه ببناء جيش.. ترامب يأمر بإنشاء قيادة عسكرية للفضاء

بعد خرق الحوثي للهدنة.. هكذا تبدو الأوضاع في محافظة الحديدة

مواطن تركي صارخا: أردوغان يجوع شعبه ليخدم أطماعه في دول الجوار

الرئيس السوداني: لم نتخلف عن إيواء لاجئي الحروب العرب والأفارقة

الشرطة الألمانية تداهم مسجدا في برلين بشبهة تمويل الإرهاب

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

Quarantine Circular احتمالات النجاة في الحجر الصحي

DOUBLE DRAGON II The Revenge الانتقام من زعيم المحاربين السود

Desert Child كل شيء من أجل السفر إلى المريخ

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎