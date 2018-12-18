الولايات المتحدة تقر بتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور

أقرت نائبة القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، ألين ثوربين، بتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايات "دارفور" خاصة، شمال دارفور، منوهة إلى أن واشنطن قد صادقت على خطة التعاون مع الخرطوم خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الدبلوماسية الأمريكية، اليوم، لولاية شمال دارفور، على رأس وفد من السفارة الأمريكية بالخرطوم، حيث التقت والي فاشر، الشريف سموح، الذي قدم شرحا للوفد حول استقرار الأوضاع بالولاية، وخطة الحكومة نحو معالجة آثار الحرب، وتكييف أوضاع النازحين.



ولفت إلى الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الاستقرار، داعيا المانحين للالتزام بما وعدوا به في مؤتمر المانحين لدعم خطة استراتيجية تنمية دارفور.