القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 06:48 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
dostor.org/2439918

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-


الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم ارتباطًا جديدًا ووضعًا مهنيًا مميزًا أو منصبًا أو ترقية، فتشعر أيضًا ان الوقت قد حان لكي تعلن عن مشروع أو التزام.
عاطفيًا: تتحرر من قيد عائلي إذا كنت مرتبطًا، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدًا.
صحيًا: مشاكلك الصحية المتراكمة لا تبعث اليأس في نفسك ولن تدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه.

الثور
مهنيًا: تنعم بيوم مهني مناسب وتختبر جديدًا مشوّقًا، وتُقدَّم إليك خيارات كثيرة وتتعزّز ثقتك بالنفس.
عاطفيًا: مكاسب غير متوقعة في العلاقة تنعكس ارتياحًا عند الشريك وتزيده تعلقًا بك.
صحيًا: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.

الجوزاء
مهنيًا: لا يوجد في سمائك تنافرًا ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الأفضل حتى لو اصطدمت أحيانًا ببعض العوائق.
عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.
صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

السرطان
مهنيًا: يساهم انتقال القمر الى برج الثور الصديق في مساعدتك ونجاحك ويقدم لك النصائح والإرشادات، أو يسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم.
عاطفيًا: يعلوالصوت إذا تصرّفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.
صحيًا: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

الأسد
مهنيًا: حالتك النفسية المشوشة تؤثر سلبًا في عملك فتشعر موقتًا بأنه ممل وفاشل.
عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توترًا مستمرًا، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان.
صحيًا: تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطراريًا ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك.

العذراء
مهنيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية ولديك القدرة على تحقيق الكثير من المهام الموكلة إليك، حتى في أصعب الظروف وأدقها.
عاطفيًا: تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها سرًا وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفًا من التدخلات التي قد تثير لك مشاكل.
صحيًا: كن متأنيًا، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

الميزان
مهنيًا: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصًا أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى.
عاطفيًا: بعض المشاعر قد تكون عبئًا عليك في العلاقة بالشريك؛ لذا يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل.
صحيًا: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة.

العقرب
مهنيًا: يُخيّم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم، وترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر وطموح لبناء علاقة راسخة.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لتتخلص من التشنج.

القوس
مهنيًا: غلطة ارتكبتها أخيرًا تضعك في موقف حرج مع الزملاء، اجتهد لإعادة الأمور إلى نصابها.
عاطفيًا: تواصل مع الحبيب واستمع إلى مشاكله، أنت أفضل صديق له في مثل هذه الظروف.
صحيًا: قم بالمبادرة لدعوة الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة أو الذهاب في رحلة صيد.

الجدي
مهنيًا: توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء.
عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجيًا. إذا كنت مهتمًا به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحيًا: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحيًا ويحرك الدورة الدموية.

الدلو
مهنيًا: يجب أن تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، احذر المزاجية وحاول أن تهتم بالزملاء ولا تهملهم.
عاطفيًا: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر.
صحيًا: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

الحوت
مهنيًا: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة.
عاطفيًا: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديًّا، وخصوصًا أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك.
صحيًا: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.

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