ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على النجوم

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزه السابع في الدوري المصري بنتيجة 20، على النجوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من المسابقة.



وأحرز مروان محسن الهدف الأول للاهلى فى الشوط الأول، بينما أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وحقق الاهلى الفوز فى 7 مباريات من 11 مباراة، في حين خسر مباراتين، وتعادل مباراتين، علمًا أنه الفوز الرابع على التوالي للأهلي في المسابقة.



ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة للنجوم في المركز الثالث عشر.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 14 مباراة أيضًا.



في حين يملك مصر المقاصة 26 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، والإنتاج الحربي رابعًا برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.



ويملك المقاولون العرب 23 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.