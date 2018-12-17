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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:30 م

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على النجوم

ترتيب الدوري المصري
مصطفى مسلم
dostor.org/2439806

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزه السابع في الدوري المصري بنتيجة 20، على النجوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وأحرز مروان محسن الهدف الأول للاهلى فى الشوط الأول، بينما أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق الاهلى الفوز فى 7 مباريات من 11 مباراة، في حين خسر مباراتين، وتعادل مباراتين، علمًا أنه الفوز الرابع على التوالي للأهلي في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة للنجوم في المركز الثالث عشر.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 14 مباراة أيضًا.

في حين يملك مصر المقاصة 26 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، والإنتاج الحربي رابعًا برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

ويملك المقاولون العرب 23 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على النجوم
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