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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:15 م

موسكو: وزير خارجية روسيا وقيادى كردى يبحثان الوضع فى العراق

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
dostor.org/2439554

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف خلال لقاءه، اليوم الاثنين، مع عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور طالباني الوضع في الشرق الأوسط وعملية تشكيل مؤسسات السلطة في العراق.

وذكر بيان للخارجية الروسية - وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - تم خلال الحوار تبادل الآراء باهتمام حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بجدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في جمهورية العراق في ضوء العملية النهائية لبناء مؤسسات السلطة في ذلك البلد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت في 12 مايو.

وأضاف أنه تمت مناقشة الوضع في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق بشكل موضوعي لافتا الى أن الطرفين شددا على ضرورة احترام دستور جمهورية العراق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أهمية تدعيم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن في العراق والشرق الأوسط ككل.

وتسعى موسكو للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف السياسية في العراق بشكل عام وتسعى لتطوير علاقاتها في مجال الطاقة مع الأكراد وكذلك الحكومة المركزية العراقية.

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