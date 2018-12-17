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فن
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:50 م

جلسات عمل بين ياسمين صبري وصناع "حكايتي" لترشيح أبطاله

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري
أمير محمد خالد
dostor.org/2439435

علمت "الدستور" أن الفنانة ياسمين صبري اجتمعت خلال الفترة الأخيرة مع صناع مسلسل "حكايتي" الذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل.

وخلال الجلسلت التحضيرية رشح صناع المسلسل وياسمين صبري الأبطال المشاركين في العمل وتتفاوض معهم الشركة المنتجة حاليًا على أن يتم إعلان تعاقدهم الأسبوع المقبل.

كما أن السيناريست والمؤلف محمد عبدالمعطي يعكف على كتابة الـ10 حلقات الأولى من العمل وتسليمها للشركة المنتجة والمخرج أحمد سمير فرج من أجل بدء الاستعداد لتصويره مطلع شهر يناير.

ويعد هذا المسلسل هو البطولة الدرامية الأولى لياسمين صبري في الدراما، وذلك بعدما حققت مؤخرًا نجاحات مختلفة في السينما والدراما وكان آخر أعمالها فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد إمام.

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