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تقارير ومتابعات
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:46 م

نشطاء يسخرون من زيادة وزن أمير قطر السابق (فيديو)

أمير قطر السابق
أمير قطر السابق
هاجر رضا
dostor.org/2439406

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يسخرون فيه من زيادة وزن الأمير حمد بن خليفة آل ثان، أمير دولة قطر السابق.

وأظهر الفيديو صورا خاصة بـ"حمد" مكتوبا عليها "عقدة أمير قطر السابق دايت ورياضة ولا نقول ألف سلامة".

ومثلت زيادة الوزن عقدة كبيرة في حياة أمير قطر السابق "حمد" خاصة منذ السخرية التي تعرض لها من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في القمة العربية 2010، حيث تفاجأ الجميع أثناء انعقاد الجلسة التي ترأستها ليبيا، بالقذافي يسخر منه قائلًا: "بل هو أقدر مني على ملء الفراغ لأسباب تعرفونها" ثم ضحك بشدة.


لكن الأغرب في هذا المشهد أن أمير قطر السابق لم يغضب وظل يضحك على السخرية منه مثل باقي الرؤساء والمشاركين بالقمة، ومن ثم بدأ الظهور كثيرًا في فعاليات رياضية يمارس رياضة المشي بالحذاء الرياضي في الساحة الأمامية للديوان الأميري، وبدأ بالفعل التدرج في فقدان وزنه على مر السنين.

وفي نهاية الفيديو ظهرت الفنانة مي عزالدين وهي تردد جملتها الشهيرة في فيلم حبيبي نائمًا: "دايت ورياضة.. رياضة ودايت"، وكتب الرواد على الفيديو "ويدور الجدل ياترى الراجل اتعقد وعامل دايت ولا مريض ألف سلامة".

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