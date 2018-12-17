"تضامن الإسكندرية" تسلم الأطفال الفائزين جوائز مسابقة حفظ القرآن

سلم محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الأطفال الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها مديرية التضامن بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمدينة، جوائز المسابقة وبلغت قيمتها 200 ألف جنيه.



وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بحضور لفيف من أعضاء وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومديري الأوقاف.



وفاز الطفل محمد أحمد البالغ من العمر 12 عاما بالجائزة الأولى، وهي عبارة عن رحلة عمرة له ولمرافق من أسرته، بالإضافة إلى جائزة مالية.