مباريات نارية.. نتيجة قرعة دورى أبطال أوروبا اليوم (ليفربول وبايرن ميونخ)

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 لدور الـ16 التي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات ساخنة تنتظر الفرق المتأهلة عن دور المجموعات خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين من عام 2019.



ووقع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى مع باريس جيرمان الفرنسى، في أقوى المباريات التي ستجرى في دور الستة عشر، بجانب اصطدام فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له النجم محمد صلاح مع نظيره الألماني بايرن ميونخ.



وجاءت باقي القرعة كالتالي:

توتنهام وبورسيا دورتموند

ليون وبرشلونة

روما وبورتو

أياكس أمستردام وريال مدريد

شالكة ومانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي



تقام مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12، 13، 19 ،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5، 6، 12 ،13 من شهر مارس المقبل، ليتأهل الفريق الفائز بنتيجة المواجهتين إلى دور الثمانية والذي تجرى قرعته في 15 مارس المقبل.

