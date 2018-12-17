موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تشهد مدينة "نيون" السويسرية اليوم الاثنين، فعاليات قرعة دور 32 من منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم 2018- 2019.



بعد أن اكتمل جميع الفرق المتأهلة، وسيأتي التصنيف علي النحو التالي:



"المركز الأول": باير ليفركوزن، ريد بول سالزبورج، زينيت سانت بطرسبرج، دينامو زغرب، أرسنال، ريال بيتيس، فياريال، آينتراخت فرانكفورت، كي آر سي جينك، إشبيلية، دينامو كييف، تشيلسي.



المركز الثاني في 12 مجموعة بالدورى الأوروبي، بالإضافة لباقي الفرق أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: وهى باتى بوريسوف، رين، مالمو، كراسنودار، رابيد فيينا، لاتسيو، لشبونة، أوليمبياكوس، فنربخشة، سلافيا براغ، سيلتك، زيوريخ، كلوب بروج، إنتر ميلان، نابولي، جلطة سراى، بنفيكا، فيكتوريا بلزن، فالنسيا.

