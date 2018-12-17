بدء أعمال اليوم الثاني لورشة "الطاقة المتجددة" بالجامعة العربية

استئنفت لليوم الثاني أعمال من ورشة العمل الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء، بالأمانة العامة بالجامعة العربية، وذلك لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء، والربط الكهربائي برئاسة السعودية ممثلا عنها الدكتور عبدالله ابن محمد على الشهرى رئيس المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء.



ويستعرض الاجتماع اليوم: التعاون بين دول جنوب شرق أفريقيا فى مجال تنظيم الطاقات، وتنظيم استخدام منظومة النقل وحساب المقابل لها، والقواعد التنظيمية لتبادل الطاقة المتجددة، بالإضافة لمشروع قانون حفظ الطاقة ودارسة لحالة لبنان، فضلًا عن استعراض خطط التحول إلى الأسواق التنافسية بالدول الأعضاء.