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اقتصاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:03 ص

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
دعاء أبو العزم
dostor.org/2438316

استقرت أسعار صرف الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، وسجل سعر الدولار 17.89 للشراء و17.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة اشلأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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