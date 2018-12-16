"التعاون الإسلامي" تدين قتل قوات هندية لأبرياء في كشمير

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة عمليات قتل الأبرياء الكشميريين في منطقة كشمير المحتلة من قبل القوات الهندية خلال إطلاق النار المباشر على المتظاهرين في منطقة "بولواما"، الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.



واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن هذا عمل إرهابي، مطالبة الأسرة الدولية للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في كشمير وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي والاستجابة إلى تطلعات شعب كشمير، وذلك وفق وكالة أنباء السعودية "واس".



وأعربت الأمانة العامة عن تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.