التعليم العالي: 13 مليون جنيه لدعم 300 مشروع تخرج

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة..مشيرا إلى أنه تم اختيار 300 من مشروعات تخرج الطلاب ذات الصلة بالصناعة للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه.



وقال الوزير ـ في بيان اليوم، إن الوزارة قامت بتقييم الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار متضمنة متطلبات الوزارات كافة من البحث العلمي وتوجيه الأبحاث العلمية في الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الإستراتيجية.



وأوضح أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها فى إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأضاف" إن الوزارة تتبع سياسة لرعاية المتفوقين علميا والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقًا للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علميًا والموهوبين بنسبة 25%.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بعدد من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات العلاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه في مجالات الأثاث والديكور، التكنولوجيا الخضراء، البرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة الإلكترونيات والروبوتكس، الطاقة والمياه، الاستزراع السمكي، تدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، الصناعات البترولية، وغيرها.



كما أشار إلى أنه تم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها برنامج شباب الباحثين والذى يهدف للمساهمة في بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى المجالات العلمية كافة بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع.



ولفت إلى إطلاق أكاديمية البحث العلمى "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، إذ شارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالبا يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى، كما أطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان «اندماج» للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.



ونوه إلى تنظيم معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، والذى ضم 670 اختراعا مصريا وفاز 60 ابتكارا بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية، فضية، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدنى بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائزة (مسرعات أعمال 101) بقيمة 800 ألف جنيه.

