القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
مصر
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:25 ص

التعليم العالي: 13 مليون جنيه لدعم 300 مشروع تخرج

التعليم العالي: 13
أ ش أ
dostor.org/2437422

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة..مشيرا إلى أنه تم اختيار 300 من مشروعات تخرج الطلاب ذات الصلة بالصناعة للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه.

وقال الوزير ـ في بيان اليوم، إن الوزارة قامت بتقييم الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار متضمنة متطلبات الوزارات كافة من البحث العلمي وتوجيه الأبحاث العلمية في الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الإستراتيجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها فى إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف" إن الوزارة تتبع سياسة لرعاية المتفوقين علميا والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقًا للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علميًا والموهوبين بنسبة 25%.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بعدد من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات العلاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه في مجالات الأثاث والديكور، التكنولوجيا الخضراء، البرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة الإلكترونيات والروبوتكس، الطاقة والمياه، الاستزراع السمكي، تدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، الصناعات البترولية، وغيرها.

كما أشار إلى أنه تم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها برنامج شباب الباحثين والذى يهدف للمساهمة في بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى المجالات العلمية كافة بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع.

ولفت إلى إطلاق أكاديمية البحث العلمى "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، إذ شارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالبا يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى، كما أطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان «اندماج» للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

ونوه إلى تنظيم معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، والذى ضم 670 اختراعا مصريا وفاز 60 ابتكارا بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية، فضية، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدنى بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائزة (مسرعات أعمال 101) بقيمة 800 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ اسبوع

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ اسبوع

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

السيسى يغادر إلى النمسا للمشاركة بالمنتدى الإفريقى الأوروبى

السكة الحديد: إعادة تأهيل 290 عربة إسباني وعادية بـ "سيماف"

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

3000 فرصة عمل بملتقى توظيف الفيوم برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث بالطريق الإقليمي بالفيوم

الباز: هل فضح عبدالرحمن عز علاقة الإخوان باحتجاجات باريس؟

إحالة 27 مسئولًا بالآثار والزراعة للمحاكمة العاجلة

ألبومات الصور

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

نجم الساعة

Live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر - أهم مباريات اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث بالطريق الإقليمي بالفيوم

الباز: هل فضح عبدالرحمن عز علاقة الإخوان باحتجاجات باريس؟

إحالة 27 مسئولًا بالآثار والزراعة للمحاكمة العاجلة

كشكول

«مواهبنا الجميلة» حفل لرياض أطفال القليوبية الأزهرية

وزير التعليم العالي: بناء جامعات جديدة بمناهج دراسية مختلفة تتماشي مع سوق العمل

«تنسيقية تحدي القراءة» تعقد اجتماعها الأول بشمال سيناء الأزهرية

بالصور.. رئيس جامعة مطروح يشارك اجتماع «هيئة فولبرايت» بالغردقة

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجهاز تنمية المشروعات

الأمصار

رونالدو يدخل فريقه السجل التاريخي من "الكالتشيو"

مزاعم حوثية بشأن تسلم رسالة أممية حول الحديدة

رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. تجدد الاشتباكات العنيفة في الحديدة

قرقاش: قطر ستعود لرشدها في الوقت المناسب

الإفراج عن بعض عائلة منفذ اعتداء ستراسبورج.. ووالده: لم أكن أعلم بمخططه

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أمستردام تعد مسودة لتنظيم لتقنين تجارة الأعضاء البشرية

قتل نمرين مرقطين بعد هروبهما من محمية باليونان

قلق من إزعاج طائر الفلامنجو في بحيرة لارناكا القبرصية

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين لمكافحة فيروس إيبولا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎