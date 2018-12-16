ضبط 576 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - الغربية – الإسكندرية- القليوبية- أسيوط) حملات تموينية مُكبرة.
وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز و193 قضية فى مجال المخابز والدقيق المدعم والأقماح و5 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.
وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط 4 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية و49 قضية فى مجال الغش الغذائى و34 قضية فى مجال الغش التجارى.
وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 576 قضية فى مجالي (المحلات العامة، الشهادات الصحية) و23 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها و24 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و11 قضية فى مجال الثروة الحيوانية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى جميع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.