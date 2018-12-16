اليوم.. الغربية تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

تحتفل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأحد، في العاشرة صباحًا باستاد طنطا الرياضي، بتنظيم احتفالية كبرى باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



تقام فعاليات الاحتفالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف وكيل الوزارة بالغربية.



يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بدأ منذ عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التنمية الاجتماعية والتنموية.



ويركز احتفال هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية العاملة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



وخلال فعاليات الغد سيتم تنظيم برنامجًا حافلًا بالألعاب والفقرات الترفيهية وتوزيع الهدايا التي تبرع بها رجال أعمال المحافظة للحفل.